Neymar: "Er bestaat geen beter duo dan Mbappé en ik"

Vanavond schitteren de Braziliaan en de Fransman weer tegen Manchester City, de twee Parijse aanvallers wonnen al alles wat er te winnen valt in Frankrijk, maar konden nooit het grote kampioenenbal winnen. Misschien komt daar dit seizoen wel verandering in.

Ondanks dat het aanvalsduo de Champions League nog niet won, is het wel een goed duo, hét beste duo zelfs volgens Neymar. “Ik hoop dat ik nog lang kan samenspelen met Mbappé, want het is moeilijk om een duo te vinden zoals ons. Ik ken geen beter duo in voetbal dan wij”, aldus de Braziliaan.

Neymar: "With Mbappé, I hope we will continue to play together for many years, because it's hard to find such a pair, that's for sure. I don't see a better duo than ours in football." 🤜🤛 pic.twitter.com/eJeRVDzMZD