🎥 Het doelpunt van Kevin De Bruyne: "Er was wat geluk mee gemoeid"

Manchester City zat niet echt in de match op bezoek bij PSG, maar met een paar geniale ingevingen kon het toch met 1-2 gaan winnen in Parijs. Of was er ook geluk mee gemoeid?

Beide Engelse doelpunten waren in ieder geval een beetje 'raar' te noemen. En er leek ook veel meer aan te doen dan er aan gedaan werd. Le magnifique but de Kevin De Bruyne qui permet à Manchester City d'égaliser la rencontre ⚽️⚡️#UCL || #PSGMCI



pic.twitter.com/Zw3bfZE2mF — LE FIVE ⚽️🏟 (@LE_FIVE5) April 28, 2021 Een voorzet van Kevin De Bruyne werd door geen enkele speler van Manchester City aangeraakt ... en verdween daardoor in doel. "Het was met wat geluk", aldus KDB zelf. "Zo'n bal is moeilijk voor een doelman om op te anticiperen. Hij verwacht zich aan een bal die van richting zal veranderen."





