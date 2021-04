📷 Ajax eert Bob Marley met nieuw shirt

Ajax is nog steeds gelinkt aan Bob Marley. Ze zullen met hun nieuw shirt dan ook ode brengen aan de overleden zanger.

De fans van Ajax zingen de liedjes van reggae-legende Bob Marley na al die jaren nog steeds uit volle borst mee. Bob Marley wordt tot op de dag van vandaag gelinkt aan de Amsterdamse voetbalclub. Enkele jaren geleden kwam Bob's zoon nog naar het stadion van Ajax om er samen met de fans de liedjes van zijn vader te zingen. Dat leverde prachtige beelden op.

In 1981 overleed Bob Marley, inmiddels 40 jaar geleden, en dat zijn ze bij de Amsterdamse club niet vergeten. Footy Headlines bevestigt dat Ajax een derde shirt zal lanceren dat ode brengt aan de zanger. De drie sterren boven het logo van Ajax krijgen de rode, groene en gele kleur. Dat zijn de typische kleuren van de Rastafari. Op de achterkant van het truitje zouden er ook 3 kleine vogeltjes worden afgebeeld. Dat is een verwijzing naar het liedje "Three Little Birds". Dit zou het derde shirt worden van Ajax waarin ze Europees zouden spelen.