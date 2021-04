Leicester City kan niet winnen van 10 Southampton-spelers en houdt zo strijd om derde plaats spannend

Leicester City is er niet in geslaagd om te winnen op het veld van Southampton. De derde in de stand speelde 1-1 en liet na om een uitstekende zaak te doen in de strijd om de Champions League-tickets.

Leicester City stond op een derde plaats voor het treffen met Southampton. Een extra overwinning zou hen een stapje dichter bij een felbegeerd Champions League-ticket. Tielemans en Castagne stonden in de basis bij de bezoekers. Dennis Praet bleef een hele wedstrijd op de bank.

Rode kaart

De wedstrijd begon uitstekend voor Leicester want na 10 minuten moest Vestergaard een doorgebroken Vardy neerhalen nadat de verdediger zijn controle volledig miste. De Deen kreeg een rode kaart onder zijn neus en zo moest Southampton nog 80 minuten met 10 verder.

Een walk-over werd het evenwel niet want de bezoekers verweerden zich kranig. Er lag weinig ruimte voor Leicester, iets waar ze normaal gezien optimaal gebruik van maken met snelle spitsen.

Southampton met 10 op voorsprong

Op het uur ging de wedstrijd de verkeerde kant uit voor Leicester want na hands van Iheanacho kreeg Southampton een penalty. Schmeichel dook wel in de juiste hoek, maar Ward-Prowse trapte de penalty onhoudbaar in doel.

Bij Leicester City schoten ze dan toch wakker en na een corner kon centrale verdediger Evans de gelijkmaker tegen de touwen werken. The Foxes wilden op en over The Saints gaan maar doelman McCarthy bracht nog uitstekend redding op een poging van dichtbij van Jamie Vardy.

Moeilijk schema Leicester

Leicester blijft na deze speeldag op de derde plaats staan in het klassement en kan Chelsea tot op 2 punten zien naderen. Ook West Ham kan dichter sluipen in het klassement. Met nog wedstrijden tegen onder meer Manchester United, Chelsea en Tottenham wordt het nog een hele klus voor Leicester om in de top 4 te eindigen.