Iniesta terug op het veld in Japan na lange blessure: "het was alsof ik 15 was"

"Het voelde alsof ik 15 was, zo nerveus, maar ook zo gelukkig", zei de middenvelder achteraf. Zijn ploeg, Vissel Kobe, won met 3-0 van Sanfrecce en staat momenteel op de vijfde plaats in de Japanse competitie.

Iniesta tekende in 2018 bij Vissel Kobe na 16 seizoenen bij Barcelona.

Andres Iniesta made his return to action for Vissel Kobe after more than four months out injured.



Iniesta, who turns 37 this month: "It was like I was 15, such nerves, but such happiness!”



(🎥: @andresiniesta8)pic.twitter.com/X6H8r5S7vs