Paul Onuachu zijn favoriete tegenstander in België is Antwerp: "Ik speel graag tegen Antwerp"

Paul Onuachu was wederom belangrijk voor Racing Genk. De boomlange spits scoorde wederom en hielp zo zijn ploeg aan de overwinning. Spelen tegen Antwerp dat doet hij graag vertelde hij na de wedstrijd.

Onuachu kon zich wederom op het scorebord zetten en maakte zo zijn 30ste doelpunt in de competitie voor Racing Genk. Een evenaring van het clubrecord van Wesley Sonk. Zo is hij één doelpunt verwijderd van het record van Josip Weber die er bij Cercle Brugge 31 doelpunten maakte in de reguliere competitie.

Hij speelde nu al 5 keer tegen Antwerp en scoorde 6 keer. Antwerp als tegenstander ligt Onuachu wel "Antwerp is een sterke ploeg die heel fysiek speelt maar je moet hard zijn en slim spelen als je tegen zo een tegenstander speelt. Dat hebben we vandaag gedaan en dat ligt mij wel."

Het is geen unicum in de carrière van Onuachu vertelde hij: "Toen ik nog in Denemarken speelde dan kwamen we 11 keer uit tegen dezelfde tegenstander en ik slaagde erin om 11 keer te scoren. Ik heb hetzelfde gevoel met Antwerp. Dus ja ik speel graag tegen Antwerp." zei hij met een grote lach op zijn gezicht.