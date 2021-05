Het gaat van kwaad naar erger voor AS Roma: nu ook nederlaag in de Serie A

Na de blamage tegen Manchester United in de Europa League, is AS Roma er niet in geslaagd om een goede prestatie neer te zetten in de Serie A. Er werd deze avond met 2-0 verloren van Sampdoria.

AS Roma staat op de zevende plaats in de Serie A en het ziet er niet naar uit dat de Romeinen nog een plaats zullen opschuiven in het klassement. Deze avond werd namelijk met 2-0 verloren van Sampdoria. Adrien Silva en Jakub Jankto maakten de doelpunten voor Sampdoria. Met nog vier wedstrijden te gaan volgt AS Roma nu al op negen punten van Lazio, de nummer zes in de Serie A. Lazio heeft wel nog een wedstrijd minder gespeeld.