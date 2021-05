De opnieuw scorende Georges Mikautadze blijft duidelijk: "Druk ligt op schouders Waasland-Beveren"

Op 8 mei op de Freethiel gaan we het weten: is het Seraing of Waasland-Beveren dat volgend seizoen in 1A zal spelen? Na de heenmatch is alles nog mogelijk in ieder geval.

Seraing kwam in eigen huis op achterstand tegen Waasland-Beveren, maar in het slot van de wedstrijd kon Mikautadze gelijkmaken en zo de terugmatch spannend(er) maken: 1-1. "Het doelpunt was verdiend als je de hele wedstrijd bekijkt. Het is beter om een match af te sluiten op 1-1 dan op 0-1", aldus de goalgetter van dienst. Alles blijft mogelijk "Alles blijft mogelijk voor de terugwedstrijd. We gaan naar de Freethiel om er te scoren en te winnen, we gaan in oorlogsmodus." "De druk blijft op de schouders van Waasland-Beveren, voor ons moet niets en mag alles. Alles blijft speelbaar, we hebben geen stress."







Volg Waasland-Beveren - Seraing live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (08/05).