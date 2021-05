'Italiaanse interesse in verdedigende revelatie JPL opnieuw aangewakkerd'

Het is een Italiaanse eersteklasser nog steeds menens voor een Belgische speler uit de Jupiler Pro League.

In januari was er al de expliciete interesse van Bologna in Arthur Theate van KV Oostende. De jonge verdediger maakt dan ook indruk bij de Kustboys.

Meer dan 5 miljoen euro?

Een bod van om en bij de vijf miljoen euro werd deze winter al eens neergelegd, mogelijk gaan de Italianen een nieuwe kans wagen.

Volgens bronnen uit De Laars is de interesse er in ieder geval nog steeds. Er zullen echter meerdere kapers op de kust zijn voor de centrale verdediger.