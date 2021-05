Nederlandse wedstrijdleiding in de halve finale van de Champions League

De halve finale van de Champions League tussen Manchester City en PSG zal een Nederlandse leiding hebben. Björn Kuipers is de hoofdscheidsrechter, hij krijgt assistentie van twee landgenoten en ook de man in het VAR-busje is een Nederlander.

Dinsdagavond speelt Manchester City de terugwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen PSG. City verdedigt een 1-2 voorsprong op eigen veld. De wedstrijd heeft dus een Nederlandse wedstrijdleiding met Björn Kuipers als hoofdscheidsrechter, landgenoten Sander Van Roekel en Erwin Zeinstra zijn de lijnrechters, Pol Van Boekel leidt de VAR, dat liet de UEFA weten op haar website.





Volg Manchester City - PSG live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (04/05).