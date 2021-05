Neymar blikt vooruit naar match tegen City: "Als het moet, sterf ik op het veld"

Neymar heeft zin in de return van dinsdag tegen Manchester City. Vorige week verloren de Parijzenaren met 1-2 op eigen veld tegen De Bruyne en co. PSG moet dus vol aan de bak in Manchester als het de finale nog wil halen.

Neymar en co wonnen dit weekend met 2-1 op eigen veld tegen de vijfde uit het klassement, Racing Lens. PSG zal tot op de laatste speeldag moeten strijden voor de titel in Frankrijk, ze staan op dit moment één punt achter Lille met nog één wedstrijd te spelen. Ook in de Champions League loopt het een beetje stroef voor de mannen van Parijs. PSG moet een 1-2 achterstand gaan goedmaken op het veld van Manchester City. Neymar heeft er alvast veel zin in, dat vertelt hij in een interview op de site van PSG. “Ik trek als eerste ten strijde, als een leider die zijn ploegmaats meeneemt in de strijd. Ik ga mijn uiterste best doen en er alles aan doen om die overwinning mee naar huis te nemen, wat er ook gebeurt, zelfs als dat betekent dat ik op het veld moet sterven", aldus de Braziliaanse aanvaller.