🎥 Lionel Messi maakt indruk met heerlijke vrije trap, ook Carlos Soler zorgt voor knap doelpunt

FC Barcelona boekte zondagavond een belangrijke overwinning op het veld van Valencia. Het werd 2-3 na een zeer spannende wedstrijd. Het was een leuke match om te volgen, want er vielen ook heerlijke doelpunten.

De eerste helft had weinig om het lijf, maar in de tweede helft werden beide ploegen wakker. Lionel Messi was duidelijk één van de mannen van de avond, want de Argentijn scoorde de gelijkmaker en gaf de Catalanen daarna een 1-3 voorsprong met een prachtige vrije trap die Jasper Cillessen kansloos liet.

Valencia gaf echter niet op en Carlos Soler zorgde zo'n kleine tien minuten voor het einde opnieuw voor wat spanning met een heerlijk geplaatst schot. Verder kwam Valencia echter niet meer en dus was 2-3 de eindstand.