De Anderlecht-speler die tot nu toe een enigma was: lange zoektocht naar vorm en zelfvertrouwen

Ze gaan het toch eens moeten nakijken bij Anderlecht: wat had Jacob Bruun Larsen zondagmiddag gegeten? En geef hem vanaf nu telkens hetzelfde. De 22-jarige Deen schopte tot zondag kwart voor acht geen deuk in een pakje boter en dan ineens leek alles in zijn plooi te vallen.

Je moet het ze nageven op Anderlecht: aan de top zijn ze altijd blijven geloven in de kwaliteiten van de huurling. Hij wordt gehuurd van Hoffenheim, waar ze voor hem geen plaats meer hadden. En na zijn vier basisplaatsen en vijf invalbeurten in de Jupiler Pro League was het geloof in hem bij de buitenwereld ook fel gedaald. Nee, eerlijker: het bestond niet meer.

Het zou weer een anonieme passage van een huurspeler worden. Een groot talent, maar afgedaald naar de krochten van zijn kunnen. En ineens legde hij tegen Brugge een bal panklaar voor Nmecha en draaide hij een vrije trap heerlijk voorbij de muur en in doel. "Dat zien we op training ook", zei Adrien Trebel daarover. "Voor hem is zo'n vrije trap eigenlijk een pass."

We zien het veel op training... Zo'n vrije trap is voor hem eigenlijk een pass

Zijn eigen reactie achteraf was veelzeggend: "Waar dit ineens vandaan kwam? Ik heb nog niet echt veel gespeeld hé!" Dat frustreerde de man waar Hoffenheim 9 miljoen euro voor had neergeteld. Peter Verbeke en Vincent Kompany zagen dat hij het mentaal moeilijk had en dat zijn impact had op zijn spel. De wintertransfer had het ook lang moeilijk om zijn conditie te vinden.

Maar Kompany heeft in Brugge misschien wel een oplossing gevonden om de concurrentie aan te scherpen. Mukairu is uit beeld verdwenen en Verschaeren is nog steeds op zoek naar zijn meest constante vorm. In Jan Breydel kwam hij er niet al te veel aan te pas. Dus zou Bruun Larsen zichzelf in de beslissende fase van het seizoen wel eens op het juiste moment in de schijnwerpers gezet kunnen hebben.

Want een vrijeschopspecialist en een man die graag acties maakt... dat is wat Kompany verwacht van zijn twee jongens achter Nmecha. Maar kan hij de lijn doortrekken? Die prestatie in Brugge was wat hij nodig had. Benieuwd of het zelfvertrouwen nu hersteld is.