Kogel door de kerk: Valencia ontdoet zich van coach

Het kon eigenlijk niet blijven duren. En het is nu ook zover: Valencia heeft zijn coach Javi Garcia ontslagen.

Valencia heeft de samenwerking met Javi Garcia laten eindigen. Dat heeft de club laten weten via een persbericht op de sociale media.

14e plaats

Het veertiende verlies van het seizoen afgelopen weekend tegen Barcelona was de druppel die de emmer deed overlopen.

De 51-jarige coach kwam pas in juli 2020 in dienst, nu is het dus al einde verhaal bij het nummer veertien uit La Liga.