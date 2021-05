Real Madrid wil na David Alaba nog een verdediger en denkt aan sterkhouder van PSG

De honger van Real Madrid is nog niet gestild. Terwijl David Alaba al zo goed als zeker naar de Madrilenen lijkt te vertrekken, wil de Spaanse topclub ook nog Marquinhos wegplukken bij PSG.

De 26-jarige Marquinhos is aan een uitstekend seizoen bezig bij PSG. De Brazilliaan is de kapitein van de Franse topclub en dit seizoen was hij al goed voor 5 doelpunten en één assist in 34 wedstrijden in alle competities samen.

Hij is één van de sterkhouders bij de club, maar toch bestaat de kans dat hij deze zomer zal vertrekken bij PSG. Volgens L'Equipe wil Real Madrid hem namelijk binnenhalen. Opvallend, want ook David Alaba van Bayern München zou al zeer dicht bij de Madrilenen staan.