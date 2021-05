Bizar verhaal in Ajax: "Kan degene die mijn schoenen heeft, mijn zooltjes teruggeven?"

Gisteren won Ajax zijn 35ste schaal, na een makkelijke 4-0 overwinning tegen het bescheiden FC Emmen. Corona of niet, dat moest gevierd worden. Davy Klaassen dacht daar ook zo over, de Nederlander gooide zijn schoenen in het publiek, maar is nu dus zijn zooltjes kwijt...

Gisteren was er één groot Ajax-feest voor het stadion van de Amsterdammers. Spelers en supporters vierden samen de titel, Davy Klaassen besloot om zijn voetbalschoenen in het publiek te gooien. De middenvelder zijn steunzolen zaten alleen nog in de schoenen… Die steunzolen heeft hij nu dus terug nodig voor de volgende competitiewedstrijden. Ajax helpt hem in die zoektocht naar de steunzolen door een bericht van Klaassen op de sociale media te delen: “Kan degene die mijn schoenen heeft gevangen gisteren contact met mij opnemen? Mijn zooltjes zitten er nog in en die heb ik nodig zondag”, aldus Davy Klaassen via de kanalen van Ajax. Kan iemand @DavyKlaassen helpen? 👟😊#XXXV — AFC Ajax (@AFCAjax) May 3, 2021