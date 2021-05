🎥 Mag Messi meer dan de rest van de Spanjaarden? BBQ met 40 man terwijl er slechts zes toegelaten zijn

Lionel Messi moet zich mogelijk verantwoorden voor een 'teambuilding' die hij organiseerde in zijn villa. De Barcelona-ster nodigde de voltallige kern uit voor een barbecue, maar dat was niet meteen in overeenkomst met de coronamaatregelen.

Ook de spelersvrouwen waren aanwezig en de Spaanse pers had lucht gekregen van het feestje. Ze namen plaats buiten de villa en hoorden gezang. In totaal zouden zo'n 40 mensen aanwezig geweest zijn terwijl er in Spanje slechts zes mensen in de tuin ontvangen mogen worden. Op sociale media werd overigens verontwaardigd gereageerd op de samenkomst. “Waarom de voetballers wel, maar wij niet” en “Schaamteloos, ze zouden beboet moeten worden”, zo valt er onder meer te lezen. 📽| Campeones! Campeones! Chants at Lionel Messi's house.@ElGolazoDeGol via @INIE8TAZOpic.twitter.com/TEcPbmO1OR — Barça Buzz (@Barca_Buzz) May 3, 2021