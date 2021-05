Contractverlenging voor Verschaeren maakt Anderlecht nerveus: "Hij mag elke dag mijn bureau binnenstappen"

Het duurt al maanden dat men zegt dat "het wel in orde zal komen". Maar intussen heeft Yari Verschaeren nog steeds geen contractverlenging getekend en heeft hij het vorige aanbod naast zich neergelegd. Bij Anderlecht wordt men toch een tikkeltje nerveus.

De entourage van Verschaeren heeft Anderlecht laten weten dat ze nog nadenken. “Zij kennen ons voorstel, maar voorlopig gaan ze niet in op dat aanbod. Ik zei Yari wel dat hij elk moment van de dag mijn bureau mag binnenstappen om te verlengen", klinkt het bij Peter Verbeke in Het Nieuwsblad.

Verschaeren wil vooral dat hij door kan groeien, want zijn loon is al mooi sinds zijn vorige contractverlenging. “Yari krijgt hier alleen maar liefde en vertrouwen”, aldusVerbeke. “Hij is een kind van het huis en hij heeft bij ons - mede door blessures - zijn limiet nog niet bereikt. Ik begrijp dat hij kansen wil zien om zich verder te ontwikkelen, maar straks spelen we Europees en tegenwoordig staat hij in de basis. Toch belangrijk.”