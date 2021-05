Chelsea plaatst zich voor de Champions League finale door Real Madrid te verslaan

Chelsea wint met 2-0 van Real Madrid en mag zich opmaken voor de finale van Champions League tegen landgenoot Manchester City.

De heenmatch in Madrid eindigde op 1-1 waardoor Real Madrid vol aan de bak moest tegen de Londenaren. Zidane had natuurlijk een basisplaats voor Courtois maar ook Eden Hazard kreeg na lang blessureleed een basisplaats.

1ste helft

Na 19 minuten trilden de netten voor de 1ste maal. Werner met het doelpunt voor Chelsea maar dit werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

In de 29ste was het dan wel zo ver voor Chelsea. Een knappe stiftbal van Havertz over Courtois strande nog op de lat, maar Werner is goed gevolgd en kopte in de herneming de openingstreffer in doel.

De 1-0 was ook de ruststand is deze halve finale. Real Madrid had het balbezit maar Chelsea stond op voorsprong. Daar was keeper Mendy de uitblinker met twee sublieme reddingen die Real Madrid de score belet hadden.

2de helft

In het begin van de tweede helft was het Chelsea dat het laken naar zich toetrok via Havertz, Silva & Werner. Het was Courtois en de doellat die Real Madrid rechthielden.

In de 64ste minuut greep Zidane in bij Real Madrid. Valverde en Asensio kwamen in de ploeg voor Mendy en Vinicius. Toch was het Chelsea dat kans na kans bleef krijgen maar ze kwamen niet tot scoren en zo bleef Real een kans behouden om een nieuwe Champions League finale.

In de 85ste minuut kwam dan de verlossing voor Chelsea. Pulisic zette zijn ijzersterke invalbeurt in de verf met een perfecte assist voor Mount en die maakte het koelbloedig af.

Real Madrid kon niet meer tegenscoren en zo plaatst Chelsea zich voor de finale van de Champions League. Daar komen ze landgenoot Manchester City tegen van, Rode Duivel, Kevin De Bruyne.