Maakt Wenger samen met Henry een comeback als eigenaar van Arsenal? Dat zou zomaar kunnen...

De geruchtenmolen is hard aan het draaien bij FC Arsenal. De roodhemden uit Londen zouden misschien een paar clublegendes als nieuwe eigenaars krijgen. Daniel Ek, een Zweedse zakenman, wil samen met een paar Arsenalfiguren The Gunners overkopen. Henry en Wenger zijn al twee van die clublegendes, maar ook Patrick Vieira en Dennis Bergkamp zouden mee in het verhaal stappen.

Het zou mooi zijn voor de fans van Arsenal, mensen die een rijke geschiedenis hebben bij de club aan het roer. Dat die mogelijkheid er is, meldt het mediakanaal van Arsenal. Nu afwachten of er nog stappen gezet worden door de potentiële nieuwe eigenaars…

