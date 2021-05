Aguero: "Ik blijf bij Manchester City tot we de Champions League winnen"

Manchester City heeft gisteren voor het eerst in hun geschiedenis de finale van de Champions League bereikt. De Engelsen zijn dus nog maar één wedstrijd verwijderd van toernooiwinst. Sergio Aguero, de spits van Manchester City had een opvallende uitspraak een paar jaar terug.

“Ik blijf bij Manchester City tot we de Champions League winnen”, zei de Argentijn. Aguero zal City aan het einde van dit seizoen verlaten, het ziet er dus naar uit dat het eind mei de laatste kans van de Argentijnse spits zal worden om zijn uitspraak na te komen.

Sergio Aguero said this in 2014.



His last game with Man City will be the UCL final in Istanbul 🔮 pic.twitter.com/DVw2ioYpzu