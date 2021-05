📷 Eden Hazard zorgt na uitschakeling tegen ex-ploeg voor polemiek: "Schandalig richting de Madrileense fans"

Real Madrid werd uitgeschakeld op het veld van Chelsea in de halve finales van de Champions League na een 2-0 nederlaag. Eden Hazard maakte de 90 minuten bijna vol, na de match was er een beetje een polemiek.

De 2-0 nederlaag van Eden Hazard en Real Madrid op bezoek bij ex-ploeg Chelsea deed de supporters van De Koninklijke uiteraard pijn.

'Schandaal'

Maar na de match keuvelde de Rode Duivel nog wat met zijn ex-ploegmaats en dat ging er gezellig aan toe.

"Dat hij lacht na zo'n nederlaag? Dat is een schandaal voor de Madrileense fans", was Marca zeer duidelijk over het voorval.

Hazard a pas l’air triste en tout cas ça fais plaisir pic.twitter.com/V4KGu8ATna — Tquero (@tquero13) May 5, 2021

Eden Hazard a donc quitté Chelsea pour rejoindre le Réal Madrid afin de se faire éliminer par Chelsea. pic.twitter.com/TMwn51xrlt — Imad 🇲🇦 (@Imad__e) May 5, 2021

Mariano diaz a plus apporté au Real que eden hazard pic.twitter.com/YSETq5FXeq — Yannis (@YannisZimm) May 5, 2021