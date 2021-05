Analisten bikkelhard voor Real én Hazard: "Mirakel dat ze zover raakten" en "Snap dat niet, hij was er niet klaar voor"

Real Madrid werd pijnlijk uitgeschakeld door Chelsea in de halve finales van de Champions League. De kritiek achteraf was dan ook bikkelhard.

"Het is een mirakel dat ze zover geraakt zijn. Ze rekenen in zo’n wedstrijden op Eden Hazard, een speler die niet klaar is voor dit soort wedstrijden", aldus Marc Degryse bij VTM 2.

Niet klaar

"Hij speelde 750 minuten over het hele seizoen in de Champions League en La Liga samen, dat zijn een dikke acht wedstrijden als je alles samentelt. Hazard was er niet klaar voor."

Jan Mulder pikte meteen in: "Hij was er niet klaar voor, maar hij viel niet uit de toon in de ploeg. Zo laag is het niveau van Real Madrid. Hij liep wat van hot naar her, zoals de andere tien. Hij mag op zich nog best tevreden zijn."