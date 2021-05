Halen de Gunners hun achterstand op tegen Villareal?

Mikel Arteta staat voor een zware opdracht, de 2-1 achterstand tegen Villareal ophalen zal alles behalve makkelijk worden. Maar het uitdoelpunt uit een penalty in de tweede helft van de heenwedstrijd was een geschenk uit de hemel. Als Villareal de netten schoon hield was het bijna onmogelijk.

Kan Arsenal tegendoelpunt vermijden?

Een opdracht dat makkelijker gezegd dan gedaan is. In de afgelopen weken zagen we Arsenal alleen geen tegendoelpunt zitten tegen Newcastle en Slavia Praag. Villareal daarentegen scoorde in hun laatste 14 wedstrijden iedere keer minstens 1 doelpunt. En met het oog op de finale van de Europa League, zullen ze zeker alles op alles zetten!

Schieten Aubameyang en Morena met scherp?

Aubameyang komt net terug uit blessure en scoorde meteen tegen Newcastle. Het zou kunnen dat Lacazette net op tijd speelklaar kan raken voor het belangrijke duel in de halve finale, maar de vraag is of hij meteen in vorm zal zijn. Aan de andere kant staat Gerard Moreno, de Spaanse spits scoort dit seizoen het ene na het andere doelpunt en verkeerd in de vorm van zijn leven. Hij zal donderdag zeker en vast gezocht worden in de aanval.

Opnieuw finale voor Arsenal

De geschiedenis heeft Arsenal alvast mee. De Gunners speelden in 2018-2019 de finale van de Europa League. Deze verloren ze wel pijnlijk met 1-4 tegen Chelsea, een nederlaag die nog vers in het geheugen van de fans zal zitten. Dit jaar hebben ze de kans om een belangrijke prijs te pakken, wat hun wisselvallig seizoen voor een groot deel goed zou maken.

Schorsingen en geblesseerden

Zoals gezegd is het nog niet zeker of Alexandre Lacazette speelklaar zal raken. Verder zullen ze bij Arsenal Ceballos en David Luiz missen. Bij Villareal missen ze ook zeker 2 belangrijke spelers. Capoue komt niet in actie wegens schorsing uit het heenduel. Foyth blesseerde zich in het heenduel tegen Arsenal en zal donderdag ook niet in actie komen voor Villareal.

Wat zijn de interessante weddenschappen?

Volgens betFIRST is Arsenal met 51% kans op een overwinning toch licht favoriet, bij een overwinning van de Gunners krijg je 1.90 keer je inzet bij betFIRST.

Maar in terugwedstrijd van de knock-out fase zijn doelpunten toch de belangrijkste markten om op te spelen. Beide teams hebben alle belang bij het scoren van een doelpunt. Wanneer beide teams minstens één keer scoren krijg je 1.71 keer je inzet bij betFIRST.

Bij Villareal zal Moreno de target spits worden. Met zijn vorm zal het opletten zijn voor de verdediging van Arsenal. Scoort Moreno, dan krijg je 2.40 keer je inzet bij betFIRST.