Ed Sheeran wordt nieuwe sponsor van Engelse ploeg, er lijkt nu meer ruimte voor ambitie...

Ed Sheeran is al een tijdje fan van Engelse League One-club Ipswich Town. Altijd handig om zo een rijke supporter te hebben als de Britse zanger te hebben, want Sheeran wordt nu officieel de nieuwe shirtsponsor van de Engelse derdeklasser.

Ed Sheeran is een wereldbekende zanger, maar ook een groot voetbalfan. Zo gaat de Brit de nieuwe shirtsponsor worden van zijn favoriete voetbalploeg, derdeklasser Ipswich Town. De ploeg uit het Zuid-Oosten van Engeland speelt al een tijdje in de League One, maar kan nu misschien met nieuwe financiële krachten hogerop geraken.

Sheeran zijn nettovermogen wordt geschat op 250 miljoen euro, dat is niet niets. Misschien met het geld van de Britse multimiljonair geraak Ipswitch wel op het hoogste niveau van Engeland, de Premier League. Het hoogste dat de ploeg tot nu toe ooit geraakte, was de Championship (tweede klasse). Afwachten dus wat de nieuwe wind op de club zal kunnen brengen.