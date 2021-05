Krëfel betaalt opnieuw TV's terug als Rode Duivels het goed doen op EK, toch maar oppassen...

Als de Rode Duivels het goed doen deze zomer op het EK voetbal, krijgt u uw TV misschien (weer) terugbetaald. Krëfel heeft namelijk weer een actie op poten gezet waarbij de Rode Duivels 17 keer scoren op het EK, de mensen hun televisie krijgen terugbetaald.

Op het WK van 2018 had Krëfel al gestunt. Als de Rode Duivels 16 doelpunten konden scoren, zonder penalties meegerekend, kregen alle mensen die een TV-toestel hadden gekocht bij Krëfel, hun televisie terugbetaald. In de wedstrijd om de derde plaats tegen Engeland, sneuvelde de kaap van 16 doelpunten. Gevolg: duizenden mensen kregen hun toestel terugbetaald in de vorm van een winkelbon.

Nu doet Krëfel dus weer een promotieactie: als de Rode Duivels 17 doelpunten maken, betalen ze weer al de TV-toestellen van die bepaalde periode terug. Wederom een gevaarlijke gok van de Belgische elektronica winkel.

Echter wel een berekende gok aangezien er nooit een ploeg was die meer dan 14 keer scoorde op het Europees kampioenschap voetbal.