Samatta op een zijspoor in het buitenland, een terugkeer naar België lonkt

Aly Samatta verliet in januari 2020 de Cristal Arena voor een avontuur in het buitenland. Aston Villa was de bestemming voor de Tanzaniër, waar hij niet zijn stempel heeft kunnen drukken. Nu zit de ex-Genkspits op een zijspoor in Turkije.

Na slechts een paar maanden bij The Villa, en maar 14 wedstrijden bij de Engelsen, ging Samatta zijn roem zoeken in Fenerbahce. De Turken hadden de spits eerst uitgeleend en nadien voor zes miljoen overgekocht van Aston Villa. Nu willen de Turken dus van Samatta af. Een terugkeer naar België lonkt, onder andere zijn ex-club Racing Genk en landskampioen Club Brugge hebben interesse in de goalgetter, dat laten Het Belang van Limburg en de Turkse media weten. De Turken vragen momenteel zes miljoen voor “Samagoal’, maar dat is te veel voor de Genkenaren. De Limburgers zouden maar vier miljoen voor hun ex-spits willen geven. Er lijkt dus momenteel nog helemaal geen akkoord in te zitten, afwachten voor de toekomst dus…