Zidane gaf Hazard geen cadeau: Spaanse pers leeft nog steeds met beeld van Ronaldo als maatstaf, dat is Eden niet

De Spaanse pers heeft Eden Hazard met de grond gelijk gemaakt na de uitschakeling van Real Madrid in de halve finales van de Champions League. Pijnlijk, maar ook gewoon onterecht. Zinedine Zidane heeft de zaak niet al te best aangepakt als u het ons vraagt.

Even de cijfertjes erbij halen. Hazard heeft in alle competities samen dit seizoen 844 minuten op de teller staan gespreid over 18 matchen. Hij miste 17 (!) matchen vooraleer hij Chelsea, Real Betis en Osasuna wat minuten sprokkelde. En dan moest hij ineens bepalend gaan zijn in de halve finales tegen een Engels team dat qua fysieke présence toch wat meer uitblinkt dan de Koninklijke?

Geen killermentaliteit

Hazard kon er nooit de schwung inkrijgen. Maar wat gezegd van Toni Kroos en Luka Modric? De twee die de motor van de ploeg moesten zijn, gaven ook niet thuis. Dan wordt het moeilijk. Hazard staat nog ver van zijn beste niveau en dat is absoluut normaal. Zidane gaf hem geen cadeau door hem een basisplaats te geven. De Fransman is een enorme fan van de technische kwaliteiten van Eden, maar dat maakte hem blind voor zijn fysieke beperkingen.

In Spanje staan ze op hun achterste poten omdat Hazard na de match grapte en grolde met zijn ex-ploegmaats. Niet slim voor de tv-camera's, maar zo zit Hazard nu eenmaal in elkaar. Dat ga je er niet meer uitkrijgen. Hij heeft niet die killermentaliteit die Messi en Ronaldo zo typeert. We herinneren ons nog de verloren kwartfinale tegen Wales op het EK in Frankrijk. Courtois brak zo goed als het kot af, maar Hazard was in de mixed zone alweer aan het 'spelen' met de aanwezige journalisten. Iedereen in zak en as, maar niet Eden. Dat weet je als je hem ook maar ietwat kent.

Geen trainingsbeest

De Spaanse pers is jaren van Cristiano Ronaldo bij Real gewend geweest. De man die woede-uitbarstingen kende bij een verlies, enorm veeleisend was voor zijn ploegmaats en zich minitieus voorbereide op elke match. Een trainingsbeest! Enige en elke vergelijking met Hazard gaat gewoon niet op. Hazard benadert voetbal voor wat het is: een spel. Dat het een miljoenenbusiness is, gaat hem voorbij eens hij op het veld stapt. Al mag Eden na het EK wel eens in topvorm op training verschijnen.

Dat AS oproept om hem te verkopen, dat Marca schrijft dat wedstrijden op zo'n niveau te hoog gegrepen zijn voor hem... Het gaat niet helpen om Hazard weer tot leven te wekken. Eén voordeel: bij de Rode Duivels is hij nog steeds 'El Capitàn' en hij zal deze zomer zijn voetbalplezier willen terugvinden. En in België vinden we hem nog altijd de beste. Niet?