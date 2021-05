Waasland-Beveren vraagt steun van supporters: "Leeuwen strijden samen"

Waasland-Beveren staat zaterdagavond voor de match van de waarheid tegen Seraing. Het is erop of eronder voor de Waaslander, degraderen of blijven. WB vraagt dan ook aan hun supporters om de spelers massaal te steunen en een erehaag te vormen bij de aankomst van de spelersbus.

Waasland-Beveren staat wederom op de rand van de afgrond. De Beverenaren hebben de steun van de supporters nu meer dan ooit nodig. De club roept daarom op aan al haar supporters om een coronaprove erehaag te vormen bij de aankomst van de spelersbus aan de Freethiel, dat meldt de club zelf in een mededeling. Het initiatief kwam er door de Wase fusieclub zelf en de gemeente Beveren. Op die manier zouden ook de supporters een soort van uitlaatklep hebben in tijden van corona. “Nu de deuren van de Freethiel helaas gesloten blijven, zocht de club in samenwerking met het gemeentebestuur naar een oplossing om alsnog onze spelers te kunnen aanmoedigen. Jullie enthousiasme geeft hen ongetwijfeld een boost aan energie en vertrouwen! Daarom willen wij jullie oproepen om met zo veel mogelijk supporters af te zakken naar de Boerenstraat om 18.00 uur om een erehaag te vormen voor de spelers. Zo kunnen we samen onze jongens naar de overwinning schreeuwen, want Leeuwen strijden samen!”, aldus Waasland-Beveren in hun eigen mededeling.