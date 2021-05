Manchester United is bezig met contractverlenging Edinson Cavani en ook verdediger zou contract verlengen

Met 14 doelpunten en 5 assists in 34 wedstrijden voor Manchester United dit seizoen doet Edinson Cavani het uitstekend. Vooral de laatste weken is de Uruguayaan goed bij schot en de Mancunians hopen dan ook op een verlengd verblijf van Cavani.

Volgens de bekende journalist Fabrizio Romano zou de club geloven in een goede afloop en zou een akkoord dichtbij zijn. De komende weken zal er ook met Luke Shaw, één van de sterkhouders bij Manchester United dit seizoen, over een nieuw contract gesproken worden.

Manchester United are working to extend Cavani’s contract as priority - the club is still ‘confident’ to complete the agreement soon, it’s up to Edinson. 🔴 #MUFC



Man Utd are also planning to offer Luke Shaw a new contract. The negotiations could start in the next weeks. ⏳