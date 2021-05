OFFICIEEL: STVV neemt definitief afscheid van middenvelder

STVV bereidt zich na een moeilijk seizoen al voor op het volgende. Peter Maes wil er graag wat extra kwaliteit bij om te voorkomen dat de Kanaries volgend seizoen opnieuw in de problemen komen.

Dan moet er vanzelfsprekend ook ruimte gemaakt worden in de kern. De Limburgers hebben alvast hun eerste uitgaande transfer gerealiseerd. Santiago Colombatto begon nog aan zijn tweede seizoen bij STVV, maar verhuisde in de winterstop naar Leon in Mexico. Die club neemt de middenvelder nu definitief over.

Onder Peter Maes haalde Colombatto zelfs nooit de selectie. In totaal droeg Colombatto, voormalig Argentijns jeugdinternational, dertig keer het geel-blauwe shirt van STVV.