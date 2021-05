Shots fired tussen Kroos en Mount, OHL-speler ziet sowieso ex-ploegmaat Champions League winnen

'Champions League is coming home'. Eind mei zullen Manchester City en Chelsea in Istanboel uitmaken welke Engelse club met de beker met de grote oren aan de haal gaat.

Chelsea knikkerde Real Madrid eerder deze week uit het kampioenenbal. Na een gelijkspel in Spanje toonden de Blues zich op Stamford Bridge te sterk voor Courtois en Hazard. Nochtans had Toni Kroos voor de wedstrijd aangegeven dat men bij Real niet wakker lag van de Chelsea-spelers. Dat schoot duidelijk in het verkeerde keelgat bij Mason Mount, die na afloop toch even terugkwam op de uitspraak van de Duitse middenvelder van Real Madrid. “Ze zouden beter wakker liggen van ons als team”, klonk het onder meer.

"There's nothing like a Champions League Final. You can't replicate that."



Mason Mount on facing City next in the #UCL 🗣️ pic.twitter.com/06zyu86Wrx — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) May 5, 2021

Donderdag, een dag na de match, besloot Toni Kroos op Twitter om de jonge Engelsman alsnog een repliek te bieden. Hij wenste Chelsea proficiat, maar wees Mount tegelijkertijd op zijn lege prijzenkast. Met onder meer vier CL-zeges heeft de Duitser wat dat betreft wel recht van spreken.

Still sleeping ok. But well done yesterday. congrats. Good luck in your first CL final. https://t.co/XTbtIkCXys — Toni Kroos (@ToniKroos) May 6, 2021

Andy King

Match in de match tijdens de finale wordt ongetwijfeld het duel tussen Ben Chilwell (Chelsea) en Riyad Mahrez (Manchester City). Die twee waren bij Leicester City nog ploegmaats, net als Andy King. De 32-jarige Welshman kwam na nieuwjaar niet verder dan één schamele invalbeurt bij OHL. Op Twitter pakte hij, met de nodige portie humor en zelfrelativering, uit met een foto van weleer. "Ik heb altijd geweten dat een van ons ooit de Champions League zou winnen."