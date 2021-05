OFFICIEEL: Lierse Kempenzonen plukt Stallone Limbombe weg bij OH Leuven

Lierse Kempenzonen is zich gevoelig aan het versterken richting volgend seizoen. Ze hebben al enkele spelers binnengehaald en ook vandaag hebben ze met Stallone Limbombe een nieuwe speler voorgesteld.

Stallone Limbombe is zeker geen onbekende naam in het Belgische voetbal. De flankaanvaller speelde onder meer al voor Antwerp, KAA Gent en OH Leuven. Bij de laatstgenoemde club trekt hij nu de deur achter zich dicht.

Limbombe gaat namelijk voor een nieuwe uitdaging in 1B. Hij heeft een contract getekend bij Lierse Kempenzonen. Hij tekende een contract voor twee seizoenen.