Thomas Kaminski verkozen tot speler van het jaar bij Blackburn Rovers: "Het is een grote eer"

Thomas Kaminski kan zeer tevreden terugblikken op dit seizoen. De doelman was de nummer één tussen de palen bij Blackburn Rovers en hij is zelfs verkozen tot speler van het jaar bij de Engelse club.

Uiteraard is Kaminski zeer tevreden met deze prijs. "Het is een grote eer en ik ben er erg blij mee, want het zijn de fans die ervoor gestemd hebben", legde de Belgische doelman uit op de officiële website van Blackburn Rovers.

"Ik wilde iets terugdoen toen ik bij de club kwam, omdat iedereen zo gastvrij was voor mij. Ik wilde iets terugdoen door mijn prestaties en dat is mij goed gelukt. Ik hoop de fans heel snel te kunnen ontmoeten in het stadion", aldus Kaminski.