Leicester City Belgen verliezen grip op Champions League deelname

Leicester City maakt het zichzelf moeilijk in de strijd voor een ticket voor de Champions League na een nederlaag tegen Newcastle United.

Leicester City, met Tielemans en Castagne in de basis, heeft nog een paar punten nodig om zeker te zijn van Champions League voetbal. Thuis tegen Newcastle United leek dit geen probleem maar niets bleek minder waar te zijn.

1ste helft

Newcastle United moet in het begin van de wedstrijd het balbezit laten aan Leicester City. Toch komen ze als eerste tot scoren. In de 22ste minuut zette Willock de bezoekers op voorsprong. 12 minuten later stond de 0-2 al op het bord. Nu mocht Dummet Schmeichel verschalken en leek het een onmogelijke opdracht te worden voor Castagne en Tielemans.

2de helft

Newcastle ging op hetzelfde elan verder in de 2de helft. Leicester City creërde wel meer kansen maar Newcastle was het efficiënst. In de 64ste minuut zette Wilson de 0-3 op het bord en 9 minuten later maakte dezelfde Wilson de 0-4.

In het slot van de wedstrijd kwam Leicester City nog terug dankzij doelpunten van Albrighton en Iheanacho maar de nederlaag was toen al een feit.

Leicester City doet het zeer slechte zaak in het strijd voor een Champions League ticket. West Ham United kan, mits winst op Everton nu zondag, tot op twee punten komen van Leicester City. Dat nog een zwaar programma heeft met wedstrijden tegen Manchester United, Chelsea en Tottenham de komende weken.

Newcastle heeft zich dankzij de winst op een veilige 13de plaats genesteld en gaat het resterende seizoen met een gerust gemoed tegemoet.