19 staffleden van Rode Duivels ingeënt na simpel emailtje: Gevraagd om geen kledij van KBVB aan te doen

19 leden van de technische staff van de Rode Duivels zijn maandag gevaccineerd tegen het coronavirus. Ook al is er niets illegaals gebeurd, toch moest alles een beetje stiekem verlopen.

De 19 leden van de staff van de Rode Duivels kregen hun prik in Ronquières, op een goede tien kilometer van het basiskamp in Tubize. Het vaccinatiecentrum daar had grote overschotten en om die weg te werken kon iedereen die dat wou gevaccineerd worden. Zonder dat er rekening gehouden werd met leeftijd, woonplaats of medische toestand, zo schrijft HLN.

Een simpele email versturen volstond. Dat nieuws kwam ook bij de voetbalbond door en die maakten van de gelegenheid gebruik om heel wat staffleden te laten vaccineren. Dat gebeurde afgelopen maandag. De Waalse tegenhanger van Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de praktijk ondertussen stopgezet, omdat het vaccinatiecentrum tegen de regels handelde.

Opvallend is ook dat de leden van de technische staff van de Rode Duivels gevraagd werden om geen kledij te dragen met het embleem van de KBVB, “om de ogen van de mensen niet uit te steken”. De technische staff was als medisch personeel al grotendeels ingeënt, zij die in Ronquières gevaccineerd werden waren materiaalmannen, koks, masseurs en video-analisten. Het zou om 19 personen gaan.