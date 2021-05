Amper één goal in acht wedstrijden, maar geen paniek: "Hij is goed bezig op training" en "Tegen Standard maakt hij er wel eentje"

Nadat hij eind januari overkwam van Beerschot maakte hij meteen indruk bij AA Gent. Daarna is het qua statistieken een beetje bergaf gegaan, tegen KV Mechelen miste hij enkele érg grote kansen. Is er een vertrouwenscrisis? Ploegmaats en coach reageren.

Bij Beerschot scoorde hij dit seizoen acht keer, in zijn eerste drie wedstrijden voor Gent (inclusief de bekerwedstrijd tegen Tongeren) vier goals in 159 speelminuten.

Daarna werd het echter wat minder, met amper een doelpunt (tegen Charleroi) in acht wedstrijden. Tegen KV Mechelen miste hij zelfs enkele érg grote kansen, zelf was hij er ook helemaal het hart van in.

© photonews

"Neen, ik denk niet dat Tarik vertrouwen mist. Hij heeft al moeilijker goals gemaakt, dus ik weet niet waaraan het ligt. Hij zal zich snel herpakken, ook al was hij aangedaan. Volgende wedstrijd tegen Standard zal hij wel eentje maken", blijft Vadis Odjidja erin geloven.

"Ik zou hem de pass altijd opnieuw blijven geven", pikte ook Roman Yaremchuk in. "Het gaat niet om het individu, maar om de ploeg. Hij komt dit zeker snel te boven."

Hij werkt heel hard en was beter bezig op training