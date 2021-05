🎥 Geen tirade van Vormer ditmaal, wel ontgoocheling in kleedkamer na verlies tegen Racing Genk

Er was vorige week veel te doen rond de tirade van Ruud Vormer in de kleedkamer onder de rust tegen Anderlecht. Ook deze week deelt Club Brugge een video van achter de schermen.

De toon is in het filmpje van de verliespartij tegen Racing Genk toch wel anders in vergelijking met het filmpje van tegen Anderlecht. Daar etaleerde Club Brugge de grinta van Vormer in de kleedkamer en de goesting om iets te doen.

Nu wordt er vooral ontgocheling en woede getoond door de camerabeelden achter de schermen. Zo zien we dat verdediger Brandon Mechele kwaad tegen een kleine koeler trapt.