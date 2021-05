Man City-Chelsea: wie deelt de eerste tik uit vlak voor CL-finale?

Een opwarmertje, vlak voor het echte werk. De Champions League-finale avant la lettre. Zaterdag kijken Manchester City en Chelsea elkaar in de ogen... in de Premier League! Zowel de mannen van Guardiola als van Tuchel zijn aan een bijzonder sterk 2021 bezig!

El Kun is back!

Is Sergio Agüero terug van weggeweest? Daar lijkt het stilaan op. De Argentijn kreeg vorig weekend het vertrouwen van coach Guardiola tegen Crystal Palace en bedankte meteen: Agüero jaagde de bal heerlijk tegen de touwen en gaf blijk van een terugkeer naar z’n oude

vorm. Aangezien Manchester City midweeks PSG uitschakelde in de Champions League, en de Argentijn in dat duel slechts vijf minuten speelde, lijkt de kans groot dat Agüero ook komend weekend aan de aftrap verschijnt. En laat dat nu net tegen zijn favoriete tegenstander zijn… In 21 wedstrijden trof de vinnige spits maar liefst 15 keer raak tegen de Blues, en daar voegt hij zaterdagmiddag ongetwijfeld graag eentje aan toe.

Zet Chelsea ongeslagen reeks voort?

Frank Lampard zal de afgelopen maanden toch vaak met een wrang gevoel naar z’n ex-ploeg gekeken hebben, want onder de vleugels van Thomas Tuchel waait er een nieuwe wind door de Londense club. Hij bouwde vooral aan een ijzersterke uitreputatie, want sinds

de komst van de Duitser verloor Chelsea nog niet op verplaatsing. Lukt dat ook in het Etihad Stadium, waar City twee van z’n laatste drie matchen in de Premier League verloor?

