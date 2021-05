Roman Yaremchuk wil het seizoen redden tegen Standard Luik: "Het is allesbehalve een goed seizoen voor ons"

Wil AA Gent nog Europees voetbal halen dan zal het moeten winnen op het veld van Standard. Yaremchuk weet waar het zal moeten gebeuren.

Puntenverlies tegen KV Mechelen en AA Gent weet wat te doen. Winnen op het veld van Standard Luik dat vorige week een pak voor de broek kreeg van KV Oostende. Op de website van AA Gent blikte Yaremchuk vooruit naar deze belangrijke partij: "Tegen Mechelen was het te wisselvallig. Zaterdag zal het anders moeten. Het is allesbehalve een goed seizoen voor ons. Daar hebben we het vaak over in de groep, maar met discussies kom je nergens. Het is op het veld dat het moet gebeuren"

Na de verloren bekerfinale en de pandoering tegen KV Oostende moet Standard Luik winnen om nog enige glans te geven aan hun seizoen. Het beloofd dus een wedstrijd op het scherpst van de snee te worden.