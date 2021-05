Drie topclubs gaan niet akkoord met maatregelen UEFA na Super League: "Bedreigd en beledigd"

UEFA liet vrijdag weten dat negen clubs akkoord gaan met herintegratiemaatregelen na het debacle van de Super League.

Manchester United, City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Liverpool, Arsenal, AC Milan, Inter en Atlético gaan volgens de UEFA akkoord met herintegratiemaatregelen. Het gaat om financiële sancties omdat ze de Super League wilden oprichten.

Daarin zit onder andere het terugstorten van 5 procent van hun inkomsten richting UEFA. “De clubs in kwestie erkennen ook dat de Super League een vergissing was en zij verontschuldigen zich bij fans, nationale voetbalbonden, liga’s, overige Europese clubs en UEFA”, klonk het.

Real Madrid, FC Barcelona en Juventus gaan echter niet akkoord en kwamen zopas naar buiten met een statement. “De oprichtende clubs van de Super League zijn onder druk gezet, bedreigd en beledigd. Ze worden gedwongen het project op te geven en bijgevolg af te zien van hun recht en plicht om oplossingen te bieden voor het huidige voetbalecosysteem. Dit is onaanvaardbaar in een rechtsstaat. Rechtbanken hebben zich reeds uitgesproken over de Super League en hebben de FIFA en de UEFA bevolen om zich tijdens de gerechtelijke procedure te onthouden van maatregelen tegenover de oprichtende clubs”, valt er te horen in een gezamenlijk statement.