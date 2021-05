Chelsea zet City een hak in titelstrijd in generale repetitie voor Champions League-finale

In Engeland is Manchester City er niet in geslaagd om 3 wedstrijden voor het einde zeker te zijn van de titel in de Premier League. Chelsea versloeg de leider met 1-2.

City, zonder Kevin De Bruyne, was nochtans het best begonnen aan de wedstrijd tegen Chelsea. Net voor de rust kwamen de Citizens op voorsprong via Raheem Sterling. De winger profiteerde van een foute baltoets van zijn ploegmaat Agüero. Diezelfde Agüero kreeg enkele minuten later dé kans om City op rozen te brengen met een penalty maar de Argentijn trapte een panenka in de handen van doelman Mendy.

City moest winnen om de titel al te kunnen vieren maar op het uur mochten de Champagne-flessen opnieuw de koelkast in. Ziyech Hij trapt een afvallende bal uitstekend laag in de hoek van het doel van Ederson.

Chelsea erop en erover

Chelsea was de betere ploeg in de tweede helft en kreeg in de blessuretijd toch nog loon naar werken. Timo Werner maakte ruimte op de flank en bracht de bal laag voor. Daar trapte een inlopende Marcos Alonso half naast de bal maar deed hem wel in doel verdwijnen.

Door de overwinning schuift Chelsea op naar de derde plaats in het klassement en lijken ze zeker te zijn van Champions League-voetbal volgend seizoen.

Mathematisch kan het nog mislopen voor Manchester City, maar dan moet dichtste belager Manchester United wel nog zijn laatste 5 wedstrijden winnen in de Premier League.