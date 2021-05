Royal Antwerp FC kan niet verder met Vercauteren: "Hij zou heel goed bij Antwerp passen"

Jelle Van Damme zette dit seizoen een punt achter zijn carrière. De situatie bij zijn ex-ploeg Royal Antwerp FC blijft hij op de voet volgen.

De trainerscaroussel met Leko, Bölöni en Vercauteren heeft ook Van Damme verbaasd. “Het verbaasde me dat Vercauteren zoveel nadruk legde op de organisatie. Ik had hem destijds bij Anderlecht en kende hem als iemand die voor de voetballende oplossing koos”, zegt Van Damme aan HLN.

Al moest hij zich ook aanpassen aan de situatie. “Maar Vercauteren zal zijn huiswerk wel hebben gemaakt en eerlijk is eerlijk: hij heeft resultaten gehaald. Antwerp eindigde als tweede in de reguliere competitie. En dat met een ploeg die niet beter is dan die van vorig seizoen.”

Kan Vercauteren ook volgend seizoen nog bij The Great Old aanblijven? “Ik zie dat niet gebeuren. Da’s gewoon een gevoel. Na het sprankelende voetbal van onder Leko zijn ze nu toch weer wat terug in de richting van Bölöni gegaan. Ik hoor dat het qua discipline naast het veld trouwens niet zo fantastisch is. Weet je wie goed bij Antwerp zou passen? Alexander Blessin van Oostende. Dat energieke voetbal zou ik wel eens graag willen zien op de Bosuil.”