'Subtopper uit Italiaanse Serie B is rond met Daan Heymans van Waasland-Beveren'

Daan Heymans kondigde zelf al aan dat hij Waasland-Beveren zou verlaten na de degradatie naar 1B. Dat bevestigde de aanvaller op sociale media. Het lijkt er steeds meer op dat het Italië de volgende bestemming van Heymans is.

De 21-jarige Heymans wordt al langer gelinkt aan FC Venezia. Volgens Het Laatste Nieuws is er inmiddels echt wel schot in de zaak gekomen en is Heymans zelfs helemaal rond met de Italiaanse club. FC Venezia is op een vijfde plaats geëindigd in de reguliere competitie in de Serie B.

Serie A of Serie B

Het kan dus de Italiaanse tweede klasse in plaats van de Belgische tweede klasse worden voor Heymans. Al kan het ook nog de Serie A worden en dat zou wel een ferme stap voorwaarts zijn in de carrière van Heymans. In de Serie B doen de nummer 5 tot en met nummer 8 nog mee aan een eindronde voor deelname aan de play-offs voor promotie.

In elk geval zou Venezia woensdag Daan Heymans voorstellen als de meest recente nieuwkomer voor volgend seizoen.