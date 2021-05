Hoofdrol voor Dedryck Boyata & Dodi Lukebakio bij Hertha Berlijn

Hertha Berlijn won van Schalke 04 en twee landgenoten hadden een hoofdrol in deze partij.

Herta Berlijn kwam na 6 minuten al op achterstand tegen degradant Schalke 04 door een doelpunt van Amine Harit. Gelukkig stond Dedryck Boyata op het veld. Hij scoorde de gelijkmaker en ineens zijn 1ste doelpunt voor Hertha Berlijn.

In de 73ste minuut stond de eindstand op het bord en werd het 1-2 dankzij een doelpunt van Jessic Ngankam. Toch was er nog een hoofdrol weggelegd voor een andere landgenoot. Zo bracht Dodi Lukebakio de overwinning van Hertha Berlijn bijna nog in gedrang. Ingevallen in de 58ste minuut pakte hij in de 88ste minuut zijn 2de gele kaart waardoor Hertha nog met 10 verder moest.

Twee landgenoten in de hoofdrol maar één wel positiever dan de andere.