Champions Leaguefinale tussen Manchester City en Chelsea officieel verplaatst naar Porto

Op 29 mei maken Manchester City en Chelsea onder elkaar uit wie er de UEFA Champions League wint. De finale ging normaal gezien door in Istanbul, maar daar brengt de UEFA dus nu officieel verandering in.

De UEFA heeft dus aangekondigd dat Manchester City en Chelsea de finale van het Europese kampioenenbal zullen afwerken in het Estádio do Dragão van FC Porto. De twee Engelse ploegen spelen op 29 mei in Portugal.

Leuk weetje: het stadion van Porto is het enige stadion waar Manchester City er deze Champions Leaguecampagne niet in geslaagd is om te winnen. Afwachten of The Cityzens daar eind mei verandering in kunnen brengen…