De Bruyne nog niet volledig fit: "Alleen fitte spelers zullen de Champions Leaguefinale spelen"

Kevin De Bruyne liep tijdens de halve finale van het Europese kampioenenbal een dijbeenblessure op. Hij is nog niet volledig fit, maar de finale van de Champions League is toch een richtpunt voor Manchester City en onze landgenoot. Guardiola gaf al aan dat alleen fitte spelers aan de aftrap komen in Portugal.

“Kevin is nog niet helemaal fit. Als hij zich goed voelt dan zal hij weer bij de groepstrainingen aansluiten. Enkel volledig fitte spelers zullen in de Champions Leaguefinale spelen”, aldus Manchester City-trainer Pep Guardiola.

🗣 | Pep Guardiola on Kevin De Bruyne:



"He is still injured, but he is getting better."



