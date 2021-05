Daan Heymans neemt afscheid van fans: "Dramatische afloop van het verhaal"

Vrijdagmiddag raakte bekend dat Daan Heymans volgend seizoen in Italië zal voetballen. De aanvallende middenvelder van Waasland-Beveren trekt naar Venezia FC.

Heymans was einde contract en besloot om niet bij Waasland-Beveren te blijven na de degradatie in 1B. In Italië speelt hij mogelijk ook nog in de tweede kalsse. Venezia FC heeft zich wel geplaatst voor de barrages om over te gaan naar de Serie A maar is daar geen favoriet.

Heymans was einde contract en kwam er niet uit met Waasland-Beveren. Dit seizoen was hij goed voor negen doelpunten en vier assists. Op de website van de club neemt Heymans afscheid van de fans/ om het einde van zijn driejarige avontuur op de Freethiel te bezegelen.

"Ik wisselde goede wedstrijden af met slechte. De pandemie zorgde er dit jaar voor dat we geen echte band konden opbouwen. Ik vind het enorm jammer dat mijn avontuur hier geëindigd is met een dramatische afloop en wil iedereen bedanken voor de steun en het geloof. Ik hoop oprecht dat jullie snel terugkeren naar het hoogste niveau, waar deze club thuishoort", is Heymans hoopvol.