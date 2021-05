Dani Alves wordt op zijn 38e opnieuw opgeroepen voor Braziliaanse nationale ploeg

Na een afwezigheid van twee jaar mag Dani Alves zich opnieuw een Goddelijke Kanarie noemen. De rechtsachter zit namelijk opnieuw bij de Braziliaanse selectie.

Dani Alves is een van de meest gelauwerde spelers die momenteel nog actief is als prof. De Braziliaan won met de nationale ploeg het WK U20, tweemaal de Confederations Cup en tweemaal de Copa America en met het clubvoetbal 9 landstitels.

Zijn laatste interland was al sinds 2019 geleden. Toen was hij nog kapitein in een oefenduel tegen Nigeria dat op 1-1 eindigde. Hij won enkele maanden daarvoor nog de Copa America en verzamelde in totaal 115 caps.

In 2019 vertrok hij na passages bij onder andere Barcelona, Juventus en PSG uit Europa en trok hij opnieuw richting Zuid-Amerika om bij het Braziliaanse Sao Paolo te spelen. Sindsdien is hij niet meer geselecteerd geweest, tot nu.

Bondscoach Tite legde uit dat Alves opnieuw op een zeer hoog niveau speelt, wat hem een selectie opleverde voor de WK-kwalificatieduels tegen Ecuador en Paraguay. Voorlopig loopt de kwalificatie probleemloos voor de Selecao met 12/12. Daarna volgt de Copa America die Alves al voor de derde keer kan winnen.