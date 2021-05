Opnieuw geblesseerd? Nee, maar Robben haalt selectie Groningen niet om andere reden

De comeback van Arjen Robben bij FC Groningen was voorlopig nog niet succesvol. De Nederlander stond lange tijd aan de kant met een kuitblessure en na drie wedstrijden te spelen, zit Robben opnieuw niet bij de selectie voor de volgende wedstrijd.

Maar Robben is zeker niet geblesseerd. De winger blijft eerder thuis uit voorzorg. In Nederland worden er namelijk ook play offs gespeeld maar enkel tussen de nummers 4, 5, 6, 7 en 8 uit de stand om nog een Europees ticket te verdelen. Groningen staat op de zevende plek en is zeker van een plekje in die play offs.

Om Robben wat te sparen, aangezien zijn vorige wedstrijd donderdag was, zit hij niet in de selectie voor het treffen met PEC Zwolle. Ook in Nederland is er een druk speelschema en de eerste wedstrijd van de play offs staat volgende week woensdag al op het programma tegen FC Utrecht.